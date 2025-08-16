Стало известно, как отличались приветствия Трампа с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп абсолютно по-разному приветствовал российского лидера Владимира Путина и украинского главу Владимира Зеленского, обратили внимание авторы американского телеканала NBC. Журналисты отметили контраст между теплым приемом на Аляске и напряженной беседой в Белом доме в феврале.

Теплое приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения, — отметили авторы.

Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры начали переговоры в узком составе.

Ранее сообщалось, что при встрече президенты поприветствовали друг друга, обменялись короткими репликами и направились на переговоры по красной дорожке. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть дружественный настрой лидеров — политики улыбались друг другу и активно жестикулировали при первом за долгие годы общении.

Политолог-американист Малек Дудаков после этого отметил, что между Путиным и Трампом ощущается личная приязнь. Он подчеркнул, что иногда, когда представители стран относятся друг к другу неблагожелательно, это может быть заметно.