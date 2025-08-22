Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 21:09

Путин оценил благотворительную программу фестиваля «Спасская башня»

Фестиваль «Спасская башня» Фестиваль «Спасская башня» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», передает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил обширную благотворительную программу мероприятия, предназначенную для семей бойцов СВО.

Приветствую вас на XVII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». <...> Особо отмечу обширную благотворительную программу нынешнего фестиваля, направленную на поддержку семей участников специальной военной операции, искреннюю заботу организаторов о создании отдельного творческого пространства для юных зрителей, — говорится в телеграмме.

Как подчеркнул Путин, фестиваль стал одним из наиболее успешных и ярких проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Президент также добавил, что ежегодно он объединяет у стен Кремля и в московских парках военные оркестры, фольклорные и хореографические коллективы из разных стран.

Ранее Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения. В послании российский лидер пожелал ей крепкого здоровья, личного счастья и успехов в государственной деятельности. Путин также попросил передать теплые приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.

Владимир Путин
концерты
мероприятия
приветствие
