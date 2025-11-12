Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Кремле видели хвалебное приветствие Токаева Трампу

Песков: в Кремле видели, как Токаев поприветствовал Трампа в Вашингтоне

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле обратили внимание на приветствие, направленное президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым американскому коллеге Дональду Трампу. Во время визита в Вашингтон казахстанский политик назвал хозяина Белого дома великим лидером, пишет «Коммерсант».

По данным СМИ, Токаев выразил уверенность в том, что Трамп является «государственным деятелем, посланным небесами» для возвращения здравого смысла и традиционных ценностей в политику Соединенных Штатов. Комментируя эти высказывания, Песков отметил, что подобная риторика характерна для многих политиков, посещающих Белый дом.

Пресс-секретарь напомнил, что аналогичные формулировки звучали и во время переговоров в Анкоридже, а также в открытой части дискуссий на Аляске. Такая дипломатическая лексика является распространенной практикой в международных отношениях.

А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Токаев посетил территорию России и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Разговор завершился за ужином в кремлевской квартире лидера РФ.

