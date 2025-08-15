Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 22:19

Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече

Путин и Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием при встрече

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры поприветствовали друг друга, обменялись короткими репликами и направились на переговоры по красной дорожке.

Соответствующие кадры уже появились в Сети. На них можно увидеть дружественный настрой лидеров – политики улыбались друг другу и активно жестикулировали при первом за долгие годы общении.

Саммит начнется в 22:30 по московскому времени. Как информировал ряд источников, переговоры могут быть короткими, но затронут важные двусторонние вопросы и международные проблемы.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт указала, что Путин и Трамп встретятся в формате «три на три» вместо ранее заявленных переговоров наедине. В саммите также примут участие министры с обеих сторон. С американской стороны к переговорам присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. На расширенном ланче к ним добавятся министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, глава Минобороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников администрации президента США Сюзан Уайлс. В составе российской делегации — министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Владимир Путин
Дональд Трамп
встречи
рукопожатие
