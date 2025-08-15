Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 21:45

Путин и Трамп не станут встречаться тет-а-тет

Пресс-секретарь Белого дома: Путин и Трамп встретятся в формате «три на три»

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин встретятся в формате «три на три» вместо ранее заявленных переговоров наедине, сообщила журналистам пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт. В переговорах также примут участие министры, отмечает ТАСС.

Запланированная ранее в формате «один на один» встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате «три на три», — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, к переговорам с американской стороны также присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. На расширенном ланче к ним присоединятся министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, глава Минобороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников администрации президента США Сюзан Уайлс.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа пройдет под лозунгом стремления к миру. Соответствующий баннер вывесили на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Уточняется, что плакат с надписью размещен в зале, где пройдет итоговая пресс-конференция двух лидеров.

