«Ощущается химия»: американист оценил первые минуты встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом ощущается личная приязнь, заявил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя первую встречу на Аляске. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что иногда, когда представители стран относятся друг к другу неблагожелательно, это может быть заметно.

Публичная часть всегда должна быть максимально доброжелательной, но иногда, если встречаются представители стран, которым очень сложно найти общий язык, то даже в рамках этой части мы видим какой-то конфликт, непонимание, неловкость в личном общении. Здесь такого нет, то есть здесь ощущается личная химия между президентом России и президентом США. И это очень хорошо. Конечно, личная химия не гарантирует того, что удастся достичь прорывов на таком государственном уровне отношений, но то, что она имеется, это в любом случае неплохой момент, — пояснил Дудаков.

Политолог уточнил, что начало встречи было очень благоприятным. Американист обратил внимание, что президенты даже посмеялись несколько раз.

Как мы видим, действительно, начало встречи президентов России и Соединенных Штатов вполне благоприятное и доброжелательное. Трамп вышел первый из самолета в статусе принимающей стороны, встретил Путина, пошутили, посмеялись, пожали несколько раз друг другу руки, потом уехали, кстати говоря, в президентском кадиллаке Трампа, то есть не стали пользоваться российским президентским автомобилем, — добавил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске для двустороннего саммита. Лидеры поприветствовали друг друга, обменялись короткими репликами и направились на переговоры по красной дорожке.