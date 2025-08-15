Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 23:20

«Ощущается химия»: американист оценил первые минуты встречи Путина и Трампа

Политолог Дудаков: между Путиным и Трампом ощущается личная приязнь

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: РИА Новости

Между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом ощущается личная приязнь, заявил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя первую встречу на Аляске. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что иногда, когда представители стран относятся друг к другу неблагожелательно, это может быть заметно.

Публичная часть всегда должна быть максимально доброжелательной, но иногда, если встречаются представители стран, которым очень сложно найти общий язык, то даже в рамках этой части мы видим какой-то конфликт, непонимание, неловкость в личном общении. Здесь такого нет, то есть здесь ощущается личная химия между президентом России и президентом США. И это очень хорошо. Конечно, личная химия не гарантирует того, что удастся достичь прорывов на таком государственном уровне отношений, но то, что она имеется, это в любом случае неплохой момент, — пояснил Дудаков.

Политолог уточнил, что начало встречи было очень благоприятным. Американист обратил внимание, что президенты даже посмеялись несколько раз.

Как мы видим, действительно, начало встречи президентов России и Соединенных Штатов вполне благоприятное и доброжелательное. Трамп вышел первый из самолета в статусе принимающей стороны, встретил Путина, пошутили, посмеялись, пожали несколько раз друг другу руки, потом уехали, кстати говоря, в президентском кадиллаке Трампа, то есть не стали пользоваться российским президентским автомобилем, — добавил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске для двустороннего саммита. Лидеры поприветствовали друг друга, обменялись короткими репликами и направились на переговоры по красной дорожке.

Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Аляска
Софья Якимова
С. Якимова
Мария Зеленина
М. Зеленина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаку ВСУ на Донецк связали с саммитом Россия-США на Аляске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 августа 2025 года
«Более деловой подход»: политолог оценил смену формата переговоров РФ и США
Два российских футболиста оказались в скандальном списке Украины
В Уфе арестовали предпринимательницу, нажившуюся на патриотизме
Путин «совершил прыжок во времени», прилетев из России на Аляску
В США сделали наблюдение по поводу «языка тела» Путина и Трампа
Свитеры с надписью «СССР» раскупили, после того как такой же надел Лавров
В Японии обратили внимание на итоги предыдущих визитов Путина в США
Историческая встреча Путина и Трампа на Аляске: первые фото
«Хитрый шаг»: названа цель приглашения Путина в авто Трампа
Двух человек вытащили из-под завалов на заводе «Эластик» под Рязанью
«Ощущается химия»: американист оценил первые минуты встречи Путина и Трампа
Семейный отдых в Италии обернулся трагедией
Путин распорядился утвердить сроки давности при оспаривании приватизации
США могут ввести санкции против двух крупных российских компаний
Найден ответ, почему Трамп встретил Путина бомбардировщиком B-2 Spirit
Появились первые кадры после взрыва на пороховом заводе под Рязанью
Пожали руки и уехали на одном авто: как Трамп встретил Путина на Аляске
Политолог указал на интересную деталь встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.