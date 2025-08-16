«Готовы работать»: Путин выразил надежду, что путь к миру на Украине найдет Путин выразил надежду, что понимания США и РФ приведут к миру на Украине

Президент России Владимир Путин надеется, что достигнутые с президентом США Дональдом Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине. Глава государства подчеркнул, что Москва готова работать над этим.

Мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутые нами понимания позволят приблизиться к <...> цели и откроют дорогу к миру на Украине, — сказал российский лидер.

Путин также выразил надежду на конструктивное восприятие ситуации в Киеве и европейских столицах. Он также выразил надежду, что члены ЕС и Украина не будут чинить препятствий и не станут прибегать к провокациям или скрытым маневрам для срыва намечающегося прогресса.

Также Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже дал высокую оценку состоявшемуся контакту. По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивной и весьма уважительной атмосфере. Путин также отметил доверительный тон бесед с Трампом и его настроенность на результат.

Ранее сообщалось, что встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе переговоров.