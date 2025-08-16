Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»: главные заявления, итоги

Дональд Трамп и Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров на территории военной базы Элмендорф — Ричардсон

На военной базе в Анкоридже на Аляске закончились переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые проходили в узком формате «три на три». Что главы государств сказали на пресс-конференции, о каких итогах встречи известно?

Что Путин и Трамп сказали об отношениях РФ и США

Путин по итогам встречи с Трампом в узком формате заявил, что приветствовал лидера США в ходе их встречи на Аляске как соседа.

Он напомнил, что обе страны разделяет Берингов пролив, а между приграничными российским и американским островами, находящимися в проливе, расстояние составляет всего четыре километра.

Также Путин отметил, что проведение саммита между Россией и США на Аляске является логичным, поскольку обе страны являются соседями. Он поблагодарил Трампа за приглашение приехать на Аляску.

По словам Путина, российско-американские отношения в последние годы скатились «до самой низкой точки со времен холодной войны», и это не идет на пользу ни странам, ни миру в целом. При этом российский лидер подчеркнул необходимость возвращения к конструктивному диалогу между двумя странами.

По словам президента РФ, проведение саммита с американским коллегой стало своевременным и необходимым шагом для преодоления накопившихся разногласий. Глава государства отметил, что, несмотря на серьезные противоречия, у Москвы и Вашингтона остается множество тем для потенциального сотрудничества.

Кроме того, российский политик заявил, что двусторонний товарооборот России и США при администрации Трампа начал повышаться.

Трамп в свою очередь выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой. В ответ на это Путин по-английски ответил Трампу с улыбкой: «В следующий раз в Москве».

Трамп в ответ на приглашение заявил, что это возможно, несмотря на критику.

Что Путин и Трамп сказали о конфликте на Украине

Конфликт между Россией и Украиной не возник бы, если бы в те годы президентом США был Дональд Трамп, заявил Путин. Он рассказал, что пытался объяснить предшественнику республиканца Джо Байдену, что нельзя доводить ситуацию до критической точки, но услышан не был.

«И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что „если бы я был президентом, то войны бы не было“. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это», — констатировал Путин.

По словам президента России, он надеется, что достигнутые с главой США понимания откроют дорогу к миру на Украине. Политик подчеркнул, что Москва готова работать над этим.

Путин выразил уверенность в том, что в Киеве и европейских столицах к ситуации отнесутся конструктивно, не будут чинить препятствий и не станут прибегать к провокациям или скрытым маневрам для срыва намечающегося прогресса.

Президент Соединенных Штатов добавил, что на встрече было согласовано много пунктов по Украине, и есть хороший шанс на договоренности по остальным.

«Много пунктов по Украине согласовано, осталось [согласовать] совсем немного. Некоторые из оставшихся не столь важны. Вероятно, есть один наиболее важный, но у нас очень хорошие шансы прийти [к договоренности] по нему», — сказал он.

