Путин дружелюбно говорил с Трампом: «историческая встреча» с филе-миньоном

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с участием делегаций в узком составе продлились почти три часа. Как уже оценили разговор в Белом доме, чем занимались в резиденции Трампа во время его отсутствия и чем будут угощаться президенты и члены делегации — в материале NEWS.ru.

Как встречу президентов назвали в Белом доме

На сайте Белого дома опубликовали фотографию Владимира Путина и Дональда Трампа, назвав их встречу «исторической». Отметим, что до этого Трамп достаточно осторожно оценивал перспективы переговоров. При этом в западных медиа подчеркивали «дружелюбный» настрой российского президента.

Тем временем, пока в Анкоридже шли переговоры, в Белом доме воспользовались отсутствием президента США и устроили учения секретной службы. Местные жители были предупреждены о том, что в ходе учений со стороны можно будет услышать «звуки имитации стрельбы», а некоторые пешеходные дорожки на территории комплекса будут перекрыты.

Тем временем стало известно меню ланча, который предложат участникам переговоров. Среди угощений: палтус, взбитый картофель, запеченная спаржа, филе-миньон и крем-брюле с мороженым.

Как начались переговоры Путина и Трампа

Путин и Трамп встретились на летном поле в Анкоридже и не стали отвечать на вопросы СМИ. В момент их прохода по красной дорожке истребитель B2 Spirit в сопровождении еще четырёх F-22 пролетели над ними.

Трамп известен своим «фирменным» рукопожатием, когда притягивает к себе мировых лидеров, и далеко не каждый перед этим может устоять. Это жест доминирования, и часто люди, которых таким образом притягивает Трамп, выглядят смешными. Однако с Путиным такой фокус не прошел, и было видно, что президент РФ может легко «перетянуть» Трампа.

Президенты сели в машину американского лидера, продолжили беседу там и тронулись к месту проведения переговоров. Разговор шел без участия переводчиков.

Встреча президентов России и США продолжается в настоящий момент и идет в формате «три на три», а не «один на один», как планировалось ранее. Во встрече принимают участие министры из России и США. Однако благодаря тому, что Трамп пригласил Путина проследовать в автомобиле, у них оказалась возможность поговорить перед саммитом один на один.

Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров в узком составе. За спиной у президентов баннер с выбранным США слоганом встречи на Аляске — «В погоне за миром». С российской стороны в переговорах принимают участие, помимо главы государства, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов. Американскую сторону представляют собственно Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Журналистов попросили покинуть зал для переговоров.

Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп и Марко Рубио во время переговоров в узком составе на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Телеканал NBC сравнил и назвал абсолютно разными приветствия Трампом Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что теплое приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения.

Какие счастливые приметы предшествовали саммиту

Накануне саммита член российской делегации Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске. При этом он выразил надежду на то, что это хороший знак.

Другим добрым знаком стало отстранение от переговоров спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который очень хотел принять участие в саммите на Аляске. Однако его не включили в делегацию, поскольку, по словам европейского дипломатического источника, российская сторона рассматривает его как симпатизирующего Киеву.

