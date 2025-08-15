Пожали руки и уехали на одном авто: как Трамп встретил Путина на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Как началась их первая за шесть лет встреча?

Как началась встреча Путина и Трампа

Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске, прошли навстречу друг другу по красной дорожке.

Американский лидер приветственно помахал рукой президенту России. Главы государств обменялись крепкими рукопожатиями и краткими приветствиями. Политики улыбались друг другу и активно жестикулировали при первом за долгие годы личном общении.

После этого президенты направились к машине. Путин сел в президентский лимузин Трампа, и они покинули взлетную полосу.

Как сообщает NBC News, лидеры США и РФ смогли поговорить тет-а-тет в течение 10 минут.

Кортеж Дональда Трампа на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: РИА Новости

Что говорят о переговорах Путина и Трампа в мире

После того как было принято решение о проведении саммита на Аляске, президент России провел переговоры практически со всеми партнерами и союзниками Москвы, а также с лидерами стран, с которыми сложились особые отношения. В ходе этих переговоров глава государства поделился с ними своими взглядами на ключевые вопросы, которые будут обсуждаться с президентом США в Анкоридже.

Китайская сторона приветствует улучшение отношений между Россией и США. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, комментируя встречу лидеров двух стран.

«Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса», — сказал Си в беседе с Путиным.

Проинформировал Путин о предстоящих переговорах с президентом Трампом и лидера КНДР Ким Чен Ына, который подтвердил неизменную поддержку российской политики и приверженность духу двустороннего договора.

Представители европейских стран в преддверии саммита выдвигали, по сути, ультимативные требования к лидерам России и США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что после встречи с Владимиром Путиным на Аляске начнутся переговоры между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий. По его мнению, Германия, Украина и ее европейские партнеры в последние дни продемонстрировали путь к миру, который отвечает фундаментальным интересам безопасности Европы и Украины.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Целью должно быть проведение саммита с участием президента [Украины Владимира] Зеленского. На нем должно быть согласовано прекращение огня. Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы четко и единодушно донесли эти послания президенту Трампу по дороге в Анкоридж. Я нахожусь в постоянном контакте с ним по этому вопросу», — заявил Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп планирует организовать трехстороннюю встречу с президентами России и Украины в Европе. Елисейский дворец также сообщил о возможном саммите Макрона и Зеленского после встречи на Аляске.

