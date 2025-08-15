Трамп совершил неожиданный жест в адрес Путина в аэропорту на Аляске Трамп и Путин начали саммит с разговора тет-а-тет в лимузине президента США

Президент России Владимир Путин в Анкоридже присоединился к президенту США Дональду Трампу в его президентском лимузине. Они покинули взлетную полосу аэропорта и направляются на встречу на военной базе.

Этот шаг необычен, передает CNN. Особенно, в адрес лидера противостоящей Вашингтону державы. Когда Трамп захотел, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын присоединился к нему в машине во время их встречи в Сингапуре в 2018 году, помощники отговорили его от этой идеи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских санкций против России после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

На российско-американских переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в формате «три на три» от России будут также участвовать глава МИД Сергей Лавров, заявил до этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Также, по его словам, к переговорам присоединится помощник главы государства Юрий Ушаков.