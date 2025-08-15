Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 22:29

Трамп совершил неожиданный жест в адрес Путина в аэропорту на Аляске

Трамп и Путин начали саммит с разговора тет-а-тет в лимузине президента США

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в Анкоридже присоединился к президенту США Дональду Трампу в его президентском лимузине. Они покинули взлетную полосу аэропорта и направляются на встречу на военной базе.

Этот шаг необычен, передает CNN. Особенно, в адрес лидера противостоящей Вашингтону державы. Когда Трамп захотел, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын присоединился к нему в машине во время их встречи в Сингапуре в 2018 году, помощники отговорили его от этой идеи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских санкций против России после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

На российско-американских переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в формате «три на три» от России будут также участвовать глава МИД Сергей Лавров, заявил до этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Также, по его словам, к переговорам присоединится помощник главы государства Юрий Ушаков.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ выразило мнение по поводу планов Израиля оккупировать сектор Газа
Трамп озвучил, какой встречи он ждет после переговоров с Путиным
Трамп совершил неожиданный жест в адрес Путина в аэропорту на Аляске
«Редкая машина»: военэксперт о самолетах, сопровождавших борт Путина в США
Роскосмос показал снимки Анкориджа, где произошла встреча Путина и Трампа
F-22 Raptor вместо караула: как Аляска встретила Путина и делегацию РФ
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
«Можно подождать»: Ушаков оценил возможность нового саммита РФ-США
Песков рассказал, кто вместе с Путиным проведет переговоры на Аляске
Самолет Путина приземлился на Аляске
Опубликован список поручений правительству РФ по итогам ПМЭФ
Песков поделился важными планами Путина на Аляске после завершения саммита
В РПЦ помолились за исход переговоров на Аляске
Лавров высказался о шансах на отмену американских санкций против России
Путин и Трамп не станут встречаться тет-а-тет
Над США появился еще один самолет спецотряда «Россия»
Стало известно, под каким лозунгом пройдет саммит Путина и Трампа
В США назвали саммит на Аляске победой Путина
Дрон ВСУ оставил без света тысячи жителей Курской области
Трамп прибыл на Аляску, чтобы встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.