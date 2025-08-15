Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 22:14

Песков рассказал, кто вместе с Путиным проведет переговоры на Аляске

Песков: на переговорах в формате три на три от России будут Лавров и Ушаков

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На российско-американских переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в формате «три на три» от России будут также участвовать глава МИД Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков телеканалу CNN. Также, по его словам, к переговорам присоединится помощник главы государства Юрий Ушаков.

Российскими официальными лицами, сопровождающими Путина на переговорах с американской делегацией, будут помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, — передает телеканал.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что отсутствие приглашения президента Украины Владимира Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске указывает на его нелегитимность. Дипломат подчеркнул, что Зеленского не считают истинным представителем народа, а его политика не отражает реальные интересы граждан Украины.

До этого в Сети появилось видео, на котором Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа на Аляске для решения «русского вопроса» и нормализации отношений с Москвой и Пекином. В нем он предположил, что итогом саммита может стать переход Новороссии под российский флаг.

