15 августа 2025 в 06:57

Мирошник назвал причину отсутствия Зеленского на саммите в Анкоридже

Мирошник: Зеленского не пригласили на саммит на Аляске из-за его нелегитимности

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие приглашения лидера Украины Владимира Зеленского на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске напрямую свидетельствует о его нелегитимности, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По мнению дипломата, это знаковое событие.

Этот шаг однозначно указывает на то, что украинского лидера не считают подлинным выразителем воли народа. Мирошник подчеркнул, что Зеленский не представляет реальные интересы и настроения граждан Украины.

Зеленский является марионеткой, нелегитимным президентом, который не отражает реальные настроения и ожидания украинского народа, — сказал дипломат.

Мирошник также сравнил возможные выборы на Украине с «выборами в концлагере», указав на отсутствие реальной политической конкуренции. Кроме того, Запад осуществляет полный контроль над допущенной оппозицией.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Путину не с кем общаться о перемирии на Украине. Он напомнил, что Зеленский является нелегитимным, так же, как и назначенные им министры.

Родион Мирошник
Владимир Зеленский
Россия
США
