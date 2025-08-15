Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 17:14

Составлен список артистов, которые могут быть на встрече Путина и Трампа

Мария Машкова Мария Машкова Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сегодня вечером, 15 августа 2025 года, состоится встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Россияне в Сети предположили, кто из звезд может попытаться пойти на мероприятие. О ком идет речь?

Приедут ли на Аляску Машкова и Покровский

По мнению пользователей Сети, с акцией протеста на Аляску могут прилететь живущие в США российские звезды. Некоторые из них ранее выступали против Трампа и публично осуждали действия российских властей. В частности, лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Музыкант уехал из России в 2022 году, открыто поддержал ВСУ и негативно высказался о россиянах. В апреле 2025 года певец опубликовал видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с «антитрамповского» митинга в центре Нью-Йорка. Стоя в центре толпы, Покровский призывал не подчиняться законно избранному президенту США, после чего тайно уехал в Испанию, опасаясь преследования. Поклонники предполагают, что Покровский вполне мог бы присоединиться к подобному митингу протеста на Аляске.

Вместе с Покровским в «Русской Америке», как называют Аляску, может появиться актриса Маша Машкова. Звезда сериала «Не родись красивой» переехала в США после начала СВО в 2022 году, бросила кинопроект, в котором была занята, и публично осудила действия российских властей. После Машкова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выступила с критикой Дональда Трампа и Владимира Путина. Поклонники не исключают, что она могла бы приехать на Аляску и выразить свой протест лично.

Максим Покровский Максим Покровский Фото: Евгения Новоженина /РИА Новости

Что говорили о Путине Панин и Быков

Может появиться на «Земле полуночного солнца» и писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который тоже переехал в США. В своем недавнем интервью он заявил, что судьбоносная встреча Путина с Трампом может закончиться полным миром или «приведет к громкой ссоре». Быков также не исключил, что американский лидер «пойдет на поводу» у главы РФ и выполнит все его условия.

Экс-актер Алексей Панин переехал в США после депортации из Европы за пьяный дебош. Артист не раз публично выражал свое презрение к «русскому менталитету», бывшим землякам и критиковал президента РФ. Выступал Панин и против Трампа. В одной из своих публикаций он сделал репост выступления голливудского актера Роберта Де Ниро, который обматерил американского лидера и назвал его «мещанином». При этом Панин заверил поклонников, что из США его никто не выгонит, потому что у него «грин-карта».

Кто из звезд не окажется на Аляске вместе с Трампом

Комментаторы в Сети предполагают, что большинство российских знаменитостей, живущих в США, не стали бы протестовать против дружеского общения американского и российского президентов. Так, зрители уверены, что на Аляску не прилетели бы заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковым и лидер группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко, которые владеют американской недвижимостью.

Не увидим мы на акциях протестов и певца Алексея Воробьева, а также народного артиста Филиппа Киркорова, заслуженного артиста РФ Леонида Агутина и телеведущую Елену Малышеву. Эти артисты имеют дома и квартиры в США, но работают в России и поддерживают своего президента.

