Продюсер рассказал, почему у Никиты Преснякова не сложилась карьера в США Критик Рудченко: творчество Никиты Преснякова оказалось ненужным в США

Никита Пресняков, который поет каверы песен известных российских исполнителей и снимает клипы неизвестным артистам в Америке, губит свою карьеру, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, музыкант зря сделал ставку на Америку, и сейчас чувствует себя неким «околоартистическим персонажем», тогда как в России он мог реализоваться как рок-музыкант.

Эти все поползновения Никиты не от хорошей жизни. Он, мне кажется, в крайности бросается. Вроде бы творчеством занимается, но в тот же самый момент не музыкой. Благодаря авторитету родных он мог, конечно, в России реализоваться как рок-музыкант. Он сделал ставку на Америку, там его творчество не нужно оказалось. Думаю, он себя сейчас чувствует околоартистическим персонажем, не лидером, — объяснил продюсер.

В 2022 году Никита эмигрировал из России вслед за мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой. Он пешком пересек границу Эстонии, а оттуда отправился в США.

Ранее поклонники заподозрили, что Никита Пресняков и Алена Краснова развелись. Пресняков сейчас проводит время в Испании, а его супруга удалила из социальных сетей совместные снимки и прилетела в Москву.