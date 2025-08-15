Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 20:12

Дмитриев увидел хороший знак перед саммитом президентов на Аляске

Дмитриев встретил медведя перед саммитом на Аляске и счел это хорошим знаком

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Встреча с медведем перед саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может быть хорошим знаком, заявил в социальной сети Х глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель лидера РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами опубликовал соответствующее видео, на котором в нескольких десятках метров от него можно увидеть не очень крупного медведя.

Встретил медведя на Аляске перед саммитом США и России. Надеюсь, это хороший знак, — отметил он.

Медведь является одним из российских символов, он олицетворяет силу как физическую, так и духовную. Также медведь ассоциируется с защитой семьи и дома, мужественностью и справедливостью.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки заблудившегося лося проникнуть на военную базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится встреча президентов, вспомнила об украинском лидере Владимире Зеленском. Она пошутила, что глава украинского государства очень хочет попасть на переговоры.

Ранее Трамп на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж выразил уверенность в том, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске пройдут «очень хорошо». Если все пойдет не по плану, то, по словам главы государства, он намерен быстро вернуться в Вашингтон.

Кирилл Дмитриев
переговоры
медведи
Аляска
