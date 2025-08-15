Трамп озвучил прогноз по встрече перед прилетом Путина Трамп заявил, что его переговоры с Путиным на Аляске пройдут очень хорошо

Американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета выразил уверенность в том, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске пройдут «очень хорошо». Если все пойдет не по плану, то, по словам главы государства, которые приводит телекомпания Fox News, он намерен быстро вернуться в Вашингтон.

При этом Трамп заявил в соцсети Truth Social о «высоких ставках» на предстоящую встречу с Путиным. Короткое сообщение появилось в его аккаунте перед вылетом на российско-американские переговоры.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча президентов может продлиться минимум шесть-семь часов. По его словам, в рамках встречи двух лидеров запланировано большое количество мероприятий. Песков добавил, что саммит начнется с беседы Путина и Трампа тет-а-тет.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о «боевом» настроении перед предстоящими переговорами лидеров России и США. Такое заявление глава РФПИ сделал, отвечая на вопрос журналистов о готовности к саммиту на Аляске вечером 15 августа.