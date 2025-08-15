Песков раскрыл, сколько часов может продлиться саммит на Аляске Песков: саммит Путина и Трампа на Аляске может продлиться шесть-семь часов

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может продлиться минимум шесть-семь часов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в рамках встречи двух лидеров запланировано большое количество мероприятий. Песков добавил, что саммит начнется с беседы Путина и Трампа тет-а-тет.

В целом можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдет, — сказал Песков.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Путин и Трамп во время встречи на Аляске могут договориться о новом раунде переговоров. По его мнению, главы государств обсудят не только ситуацию вокруг Украины, но и новые направления сотрудничества.

Липовой подчеркнул, что многие страны, включая Украину и государства Европы, не заинтересованы в успехе переговоров и пытаются их сорвать. Однако, по мнению генерала, серьезных договоренностей ждать не стоит, так как встреча была организована в сжатые сроки без должной подготовки.

До этого сообщалось, что главной темой обсуждения президентов РФ и США будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.