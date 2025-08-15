Генерал ответил, чего стоит ожидать от исторической встречи Путина и Трампа Генерал Липовой: Путин и Трамп могут договориться о следующем раунде переговоров

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске могут договориться о новом раунде переговоров, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, главы государств обсудят не только ситуацию вокруг Украины, но и новые направления сотрудничества.

В лучшем случае Путин и Трамп во время встречи на Аляске договорятся о следующем раунде переговоров, договорятся о новых направлениях сотрудничества не только по Украине. Конечно, Украина будет как бы краеугольной темой, но на этой теме не остановятся, — пояснил Липовой.

Он подчеркнул, что многие страны, включая Украину и государства Европы, не заинтересованы в успехе переговоров и пытаются их сорвать. Однако, по мнению генерала, серьезных договоренностей ждать не стоит, так как встреча была организована в сжатые сроки без должной подготовки.

По всем тем косвенным признакам, которые на сегодняшний день есть, этих переговоров Путина и Трампа не хотят ни в Европе, ни тем более на Украине. Там делают все, чтобы их сорвать. Это, естественно, понимают лидеры двух государств. Серьезных договоренностей от их встречи ожидать не следует только по простой причине, что обычно, если о чем-то два лидера договариваются, этому предшествует длительная подготовка к этим договоренностям, — резюмировал Липовой.

Ранее Трамп заявил, что обсудит с Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной в ходе саммита на Аляске. По словам американского лидера, решения по этому поводу будут принимать лишь Киев и Москва.