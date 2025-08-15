Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 09:22

Заблудившийся на Аляске лось напомнил Захаровой о Зеленском

Захарова сравнила Зеленского с заблудившимся на Аляске лосем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале попытки заблудившегося лося проникнуть на военную базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, вспомнила об украинском лидере Владимире Зеленском. По ее словам, глава украинского государства тоже очень хочет попасть на переговоры.

Зеленский уже не знает, что придумать, — пошутила дипломат.

До этого глава МИД России Сергей Лавров пошутил перед проведением саммита Москвы и Вашингтона на Аляске. В частности, когда представитель СМИ спросил у дипломата, ощущает ли тот мандраж перед мероприятием, министр в ответ задал журналисту свой вопрос: «А что это такое?»

Ранее сообщалось, что украинский лидер знал о переговорах Вашингтона и Москвы по возможному обмену территориями еще до публичных заявлений Трампа. Однако он сознательно утаил эту информацию от украинского общества. При этом Киев безуспешно пытался прояснить детали потенциальной сделки. Сокрытие информации объяснялось опасениями массовых протестов — ряд украинцев против любых территориальных компромиссов.

Мария Захарова
Владимир Зеленский
лось
шутки
Аляска
