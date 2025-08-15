Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Зеленский попытался скрыть предложение со стороны США

NYT: Зеленский хотел скрыть идею США об обмене территориями из-за страха

Президент Украины Владимир Зеленский знал о переговорах Вашингтона и Москвы по возможному обмену территориями еще до публичных заявлений американского лидера Дональда Трампа, сообщает The New York Times. Однако он сознательно утаил эту информацию от украинского общества.

Трамп был расплывчат в своих ответах, из-за чего осталось неясно, какие территории могут быть обменены, — отмечает издание.

При этом Киев безуспешно пытался прояснить детали потенциальной сделки. Сокрытие информации объяснялось опасениями массовых протестов — ряд украинцев против любых территориальных компромиссов.

Хотя Зеленский публично отверг возможность территориальных уступок, NYT указывает на его скрытую готовность рассмотреть такой вариант. Особенно после того, как Трамп озвучил эту идею 8 августа. При этом российский МИД исключил обсуждение изменения границ, ссылаясь на конституционные нормы.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе саммита с Путиным на Аляске 15 августа хочет понять, каковы шансы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. В США уточнили, что для мира на Украине потребуются гарантии безопасности и обмен территориями.

