14 августа 2025 в 17:07

В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным

Рубио: Трамп на встрече с Путиным хочет оценить возможность мира на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа хочет понять, каковы шансы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на встрече с главой МИД Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано. Он добавил, что для мира на Украине потребуются гарантии безопасности и обмен территориями, передает Fox News.

Посмотрим, как завтра все пройдет. Как отмечал президент [Трамп], он рассчитывает завтра пообщаться с Путиным и быстро, на ранней [стадии] понять, возможен мир или нет, — сказал Рубио.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не планирует вводить новые санкции против России. По ее словам, накануне саммита на Аляске американский лидер делает ставку на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины. Ливитт подчеркнула, что у президента есть и другие меры давления, которые он готов задействовать лишь при необходимости, но конкретизировать их отказалась.

Ливитт также уточнила, что Трамп вылетит на Аляску утром в пятницу, 15 августа. Встреча с президентом России Владимиром Путиным начнется примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

