Встреча Путина и Трампа на Аляске: тет-а-тет в авто, последние новости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп начали встречу в формате «три на три» в городе Анкоридж на Аляске. Какие последние новости об этом известны на данный момент?

Что известно о саммите Путина и Трампа на данный момент

Путин и Трамп тепло поприветствовали друг друга на аэродроме в Анкоридже. Политики крепко пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами. Они улыбались и активно жестикулировали, впервые за долгое время общаясь лично.

Затем главы государств проследовали к президентскому лимузину Трампа. Там состоялся разговор тет-а-тет, который продлился около 10 минут.

Лидеры России и США продемонстрировали открытость и дружелюбие во время встречи, пишет телеканал CNN. Журналисты отметили, что их невербальное общение было далеко от формального и сдержанного.

«Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», — констатировали авторы материала.

Сообщается, что на территории базы Элмендорф-Ричардсон, где проходит встреча, были размещены колонны военной техники. Меры предосторожности усилены до максимума.

Почему формат переговоров изменился

За несколько часов до начала саммита стало известно, что Трамп и Путин встретятся в формате «три на три» вместо ранее заявленных переговоров наедине. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.

«Запланированная ранее в формате „один на один“ встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате „три на три“», — подчеркнула пресс-секретарь.

Известно, что с американской стороны, кроме Трампа, на переговорах присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. На расширенном ланче к ним присоединятся министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, глава Минобороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников администрации президента США Сьюзан Уайлс.

В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. На расширенной встрече к ним присоединятся министр финансов Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Политолог Сергей Марков считает, что Трамп не желает, чтобы его воспринимали как проигравшего российскому лидеру. Эксперт отметил, что смена формата переговоров означает более деловой подход. При этом он считает, что Трамп готов пойти на уступки Путину, но не хочет, чтобы это выглядело как проигрыш в разговоре тет-а-тет. В связи с этим, уверен политолог, мог быть изменен формат беседы.

«Смена формата переговоров — это более деловой подход. Плюс, я думаю, Трамп готов к уступкам Путину и не хочет, чтобы эти уступки трактовали как-то, что Путин его обыграл в разговоре тет-а-тет. Поэтому Трамп хочет, чтобы другие члены команды присутствовали. При этом он пойдет на уступки и подтвердит журналистам, что не Путин переиграл, а просто Америке выгодно пойти на эти уступки», — пояснил Марков.

