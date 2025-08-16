Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 00:22

Встреча Путина и Трампа на Аляске: тет-а-тет в авто, последние новости

Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп начали встречу в формате «три на три» в городе Анкоридж на Аляске. Какие последние новости об этом известны на данный момент?

Что известно о саммите Путина и Трампа на данный момент

Путин и Трамп тепло поприветствовали друг друга на аэродроме в Анкоридже. Политики крепко пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами. Они улыбались и активно жестикулировали, впервые за долгое время общаясь лично.

Затем главы государств проследовали к президентскому лимузину Трампа. Там состоялся разговор тет-а-тет, который продлился около 10 минут.

Лидеры России и США продемонстрировали открытость и дружелюбие во время встречи, пишет телеканал CNN. Журналисты отметили, что их невербальное общение было далеко от формального и сдержанного.

«Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», — констатировали авторы материала.

Сообщается, что на территории базы Элмендорф-Ричардсон, где проходит встреча, были размещены колонны военной техники. Меры предосторожности усилены до максимума.

Почему формат переговоров изменился

За несколько часов до начала саммита стало известно, что Трамп и Путин встретятся в формате «три на три» вместо ранее заявленных переговоров наедине. Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.

«Запланированная ранее в формате „один на один“ встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате „три на три“», — подчеркнула пресс-секретарь.

Известно, что с американской стороны, кроме Трампа, на переговорах присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. На расширенном ланче к ним присоединятся министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, глава Минобороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников администрации президента США Сьюзан Уайлс.

В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. На расширенной встрече к ним присоединятся министр финансов Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Политолог Сергей Марков считает, что Трамп не желает, чтобы его воспринимали как проигравшего российскому лидеру. Эксперт отметил, что смена формата переговоров означает более деловой подход. При этом он считает, что Трамп готов пойти на уступки Путину, но не хочет, чтобы это выглядело как проигрыш в разговоре тет-а-тет. В связи с этим, уверен политолог, мог быть изменен формат беседы.

«Смена формата переговоров — это более деловой подход. Плюс, я думаю, Трамп готов к уступкам Путину и не хочет, чтобы эти уступки трактовали как-то, что Путин его обыграл в разговоре тет-а-тет. Поэтому Трамп хочет, чтобы другие члены команды присутствовали. При этом он пойдет на уступки и подтвердит журналистам, что не Путин переиграл, а просто Америке выгодно пойти на эти уступки», — пояснил Марков.

Читайте также:

Пожали руки и уехали на одном авто: как Трамп встретил Путина на Аляске

Саммит Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости

Составлен список артистов, которые могут быть на встрече Путина и Трампа

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
Аляска
переговоры
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дональд волнуется»: Путин не позволил Трампу сделать трюк с рукопожатием
Белоусов рассказал, в каком настроении находится после первых переговоров
«Друг Путина»: Трамп раскрыл детали беседы с Лукашенко о встрече на Аляске
Трамп раскрыл, хочет ли видеться с Путиным в дальнейшем
Финал «Миссис Россия» собрал самых красивых и обаятельных претендеток: фото
Трамп даст интервью по итогам встречи с Путиным
Определена победительница конкурса «Миссис Россия — 2025»
Профайлер раскрыл нюанс поведения Трампа и его команды на встрече с Путиным
Переговоры на Аляске в узком составе завершились
Первая ракетка России не вышла в полуфинал «Мастерса»
«Это честь!»: в отеле Анкориджа высказались по поводу обслуживания Лаврова
Появилась информация по меню рабочего завтрака на аляскинском саммите
Белый дом одним словом охарактеризовал встречу Путина и Трампа на Аляске
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии показал рост
Пятилетний мальчик из Москвы выпал из окна и разбился
16 августа — Антон Вихровей: приметы на зиму и важные запреты
Железная хватка. Как «фирменное» рукопожатие Трампа сломалось на Путине
«Пряники Путину»: в США ищут способы подтолкнуть РФ к завершению конфликта
Кнайсль оценила рукопожатие Путина и Трампа при встрече в Анкоридже
Российские силы сбили четыре БПЛА над одним из регионов России
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.