Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 00:03

«Более деловой подход»: политолог оценил смену формата переговоров РФ и США

Политолог Марков: Трамп не хочет выглядеть уступившим Путину

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не хочет выглядеть уступившим российскому лидеру Владимиру Путину, заявил политолог Сергей Марков, комментируя встречу на Аляске. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что смена формата переговоров означает более деловой подход.

При этом эксперт считает, что Трамп готов пойти на уступки Путину, но не хочет, чтобы это выглядело как проигрыш в разговоре тет-а-тет. В связи с этим, уверен политолог, мог быть изменен формат беседы.

Смена формата переговоров — это более деловой подход. Плюс, я думаю, Трамп готов к уступкам Путину и не хочет, чтобы эти уступки трактовали как-то, что Путин его обыграл в разговоре тет-а-тет. Поэтому Трамп хочет, чтобы другие члены команды присутствовали. При этом он пойдет на уступки и подтвердит журналистам, что не Путин переиграл, а просто Америке выгодно пойти на эти уступки, — пояснил Марков.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что между лидерами ощущается личная приязнь. По его мнению, иногда, когда представители стран относятся друг к другу неблагожелательно, это может быть заметно.

