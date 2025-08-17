Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Белгородской области

Гладков: четыре человека пострадали при ударе БПЛА ВСУ по поселку Ракитное

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по коммерческому объекту в поселке Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадали четыре мирных жителя.

Одному мужчине была оказана медицинская помощь на месте, он отказался от госпитализации. Еще троих пострадавших доставили в Ракитянскую центральную районную больницу попутным транспортом.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что система РЭБ «Купол Донбасса» за последние семь дней нейтрализовала 802 атаки со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные продолжают практиковать массированные ночные обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с использованием дронов «Лютый».

В Рыльском районе Курской области до этого FPV-дрон атаковал грузовик КамАЗ, пострадали два человека. Как уточнил врио губернатора региона Александр Хинштейн, оба пассажира получили травмы средней степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

До этого военблогер Анатолий Радов сообщил о продолжающихся попытках ВСУ проникнуть на территорию Курской области. По его данным, украинские военные предпринимали попытки зайти в поселок Теткино, но были остановлены. Также отмечается активность небольших групп в районе железной дороги у поселка Новый Путь в Глушковском районе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

