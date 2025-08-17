Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе Два пассажира КАМАЗа получили ранения при атаке БПЛА в Курской области

В Рыльском районе Курской области FPV-дрон атаковал грузовик КАМАЗ, в результате чего пострадали два человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Оба пассажира получили травмы средней степени тяжести и были экстренно госпитализированы в Курскую областную больницу. Хинштейн обратился к жителям с рекомендацией проявлять повышенную осторожность и по возможности воздержаться от посещения приграничных территорий.

Накануне вечером в Рыльском районе вражеский FPV-дрон совершил атаку на автодороге «Рыльск-Хомутовка». В результате удара пострадали два пассажира проезжающего мимо КАМАЗа, это мужчины 37-ми и 20-ти лет. У них закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, — указал врио губернатора.

Ранее в Курской области произошла атака украинского беспилотника на энергетическую инфраструктуру. Как сообщил Александр Хинштейн, удар пришелся по подстанции «Рыльск 110 кВ». Повреждение силового кабела вызвало каскадное отключение электроэнергии в нескольких районах. Без электроснабжения остались жители Рыльского, Глушковского и Кореневского муниципальных образований.

До этого военблогер Анатолий Радов сообщил о продолжающихся попытках ВСУ проникнуть на территорию Курской области. По его данным, украинские военные предпринимали попытки зайти в поселок Теткино, но были остановлены. Также отмечается активность небольших групп в районе железной дороги у поселка Новый Путь в Глушковском районе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.