09 августа 2025 в 03:29

Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область

Вооруженные силы Украины продолжают попытки проникнуть на территорию Курской области, в том числе в поселок Теткино, сообщил военблогер Анатолий Радов в своем Telegram-канале. По его словам, украинские солдаты пытались «заскочить» в населенный пункт, но были остановлены. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Радов также отметил, что ВСУ отправляют небольшие группы к железной дороге в районе поселка Новый Путь в Глушковском районе. Однако и там, по его данным, им не удается закрепиться — российские военнослужащие наносят потери наступающим.

Ранее российские силовики при зачистке приграничных территорий Курской области обнаружили разложившееся тело украинского военного. Рядом лежал личный жетон, по которому установили имя погибшего — Виталий Шульц. Тело нашли у села Погребки, где ранее была разгромлена элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Останки направят в морг для передачи украинской стороне.

До этого российский сапер с позывным Фет раскрыл детали опасной тактики, применяемой украинскими военнослужащими. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины часто устанавливают мины-ловушки под телами погибших солдат.

