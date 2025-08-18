Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 05:10

Стало известно об отходе бойцов ВСУ из Красноармейска

Подразделения ВСУ начали отходить из Красноармейска Украины

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Разпиаренные подразделения ВСУ начинают отходить из Красноармейска (Покровска), сообщил РИА Новости разведчик с позывным «Велес». По его словам, «медийные» подразделения, которые снимают репортажи, быстро покидают город, оставляя боевых товарищей, и уходят в сторону Гришино.

Пленные очень часто говорят, что их просто там схватили, поймали там просто, они были там в тыловых обеспечениях, вот как у них постоянно, что «я водитель», «я повар», вот таких очень часто стало намного больше попадаться, — рассказал он.

На их место в Красноармейск направляют мобилизованных с низкой подготовкой. При этом среди пленных увеличилось количество тех, кто не является бойцами, а работает в тылу — водителями, поварами и другими обеспечивающими службами.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп в своем письме призвала президента России Владимира Путина к защите детей. В послании говорится, что глава государства может сделать это «одним росчерком пера». Мелания отметила, что необходимость защищать детей куда важнее любых разногласий.

