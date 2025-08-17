Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 11:30

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 17 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Владимирской области, Свердловской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФона», «Билайна», Yota. Что об этом известно, в чем причина?

Где в России не работает мобильный интернет 17 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», в воскресенье, 17 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», Yota сообщают, что из-за отсутствия сигнала и резкого падения скорости интернета не могут пользоваться поисковыми системами, а также загрузить приложения банков, маркетплейсов и мессенджеры на смартфонах.

Больше всего жалоб о сбоях в работе мобильного интернета 17 августа поступило от абонентов МТС. Наибольшее число обращений приходится на Москву (27%), Владимирскую область (13%), Свердловскую область и Башкортостан (8%), Мурманскую область и Хабаровский край (6%), Московскую, Ульяновскую и Самарскую области (5%), Калининградскую, Иркутскую, Ярославскую области и Кузбасс (3%), Тверскую, Омскую области, Краснодарский край и Санкт-Петербург (2%).

В Калмыкии мобильный интернет не работает уже на протяжении нескольких дней. В регионе также плохо работает связь, сообщили в местном МЧС сегодня 17 августа. Исходя из данных сервиса Downdetector, чаще всего жалобы на работу сети приходят из Элисты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет 17 августа

Власти российских регионов сообщали гражданам, что отключения мобильного интернета может наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также пояснил, что соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — говорил представитель Кремля.

В оперштабе Краснодарского края обратили внимание, что полноценную работу мобильного интернета операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — уточнил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

