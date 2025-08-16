Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 11:01

Погода в Москве в воскресенье, 17 августа: ждать ли сильных ветров и ливней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 17 августа, в течение суток ожидаются кратковременные дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 17 августа

В столичном регионе завтра, 17 августа, воздух в дневное время прогреется только до +21 градуса, и ожидаются сильные порывы ветра до 11 м/с.

«17 августа — облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами умеренный. Температура ночь в Москве — от +13 до +15 градусов, в центре города — от +16 до +18 градусов, по области — от +10 до +15 градусов. Днем в Москве — от +19 до +21 градуса, по области — от +18 до +23 градусов. Ветер западной четверти 6–11 м/с», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 17 августа столбики термометров опустятся до сентябрьских значений.

«В воскресенье регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, и днем уже — от +18 до +20 градусов — это значения первых дней сентября. В первый день новой недели местами вновь пройдут короткие дожди и станет еще на градус-другой прохладнее», — отметил метеоролог.

По данным метеорологических сервисов, 17 августа столбики термометров в Москве поднимутся до +18 градусов при высокой влажности (72–74%). Погода будет пасмурной с периодическими прояснениями. Сильный западный ветер 6–7 м/с усилит ощущение прохлады, особенно во второй половине дня. К вечеру температура опустится до +13–17 градусов. С 10:00 до 15:00 возможны кратковременные дожди, но их интенсивность будет слабой (до 2,1 мм осадков). Ночью похолодает до +11–13 градусов.

Какая будет погода в Санкт-Петербурге в воскресенье, 17 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 августа в Северной столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

«17 августа — облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью южный, юго-восточный слабый, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов. Днем — от +17 до +19 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

По информации метеорологических центров, в Петербурге температура воздуха не превысит +16 градусов при непрерывных дождях в первой половине дня. Влажность достигнет 85%, создавая дискомфорт. Холодный северо-западный ветер 5–6 м/с и низкая облачность сохранятся до вечера. К ночи столбик термометра упадет до +9—12 градусов. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются с 08:00 до 14:00.

