Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать

Сильные ливни, град и холод до +8? Погода в Москве в конце лета: чего ждать

Вторая и третья декады августа будут прохладнее первой десятидневки августа, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 20 по 31 августа, ждать ли сильные ливни, град и холод до + 8 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце лета

По словам Михаила Леуса, в конце лета воздух в Москве будет прогреваться до +19–25 градусов.

«Скорее всего, вторая декада августа закончится также с небольшой температурной аномалией величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной. При этом первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая — более теплой. Разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от +19 до +25 градусов. Дожди также будут частыми гостями в столице и пройдут в течение шести — восьми дней», — уточнил синоптик.

По предварительным данным метеосервисов, с 20 по 25 августа в Москве ожидается неустойчивая погода. Солнечные дни с температурой от +23 до +28 градусов будут чередоваться с дождливыми периодами, когда столбики термометров опустятся до +17–22 градусов. Однако после 25 августа начнется стабильное похолодание. К 27 числу дневная температура не превысит +19–21 градуса, а ночью составит +10–13 градусов. Пик снижения придется на последние дни месяца 30 и 31 августа. Днем — не более +14–19 градусов, ночью — +8–11 градусов, местами возможны заморозки.

Также дожди станут ключевым элементом погоды в конце месяца в российской столице. В период с 20 по 23 августа пройдут кратковременные грозовые ливни с количеством осадков до 15 мм, а с 28 по 31 августа установятся затяжные обложные дожди с интенсивностью до 20–25 мм/сутки. Влажность воздуха достигнет 85–90%, усиливая ощущение сырости. Ветер усилится до 5–7 м/с с порывами до 12 м/с (преимущественно северо-западного направления). Атмосферное давление будет нестабильным. Резкие скачки с 750 до 735 мм ртутного столба способны спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, особенно в геомагнитно-неблагоприятные дни.

Таким образом, в Москве в конце августа ожидаются сильные ливни и холод до +8 градусов, но града не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце лета

По информации метеосервисов, вторая половина августа в Санкт-Петербурге ознаменуется резким переходом к осенней погоде. С 20 по 25 августа ожидается неустойчивый режим. Дневная температура составит от +21 до +24 градусов, ночная — от +12 до +15 градусов, с частыми кратковременными дождями и порывистым ветром. Однако после 25 августа начнется стабильное похолодание из-за влияния арктического циклона. К 27 и 28 августа дневные показатели опустятся до +17–19 градусов, а ночью — до +8–11 градусов. Пик холода придется на последние дни месяца. Днем — не выше +14–16 градусов, ночью — +5–8 градусов, в пригородах возможны первые заморозки. По сравнению с климатической нормой этот период будет холоднее на 4–6 градусов.

Также с 20 по 23 августа в Северной столице пройдут локальные ливни с грозами (до 15 мм осадков), а с 27 по 31 августа усилятся затяжные обложные дожди (до 20–25 мм/сутки). Наиболее влажными и ветреными ожидаются 29 и 30 августа, когда скорость ветра достигнет 7–10 м/с с порывами до 15 м/с (северо-западное направление), что усилит ощущение холода. Влажность воздуха поднимется до 85–90%, а атмосферное давление будет нестабильным.

Читайте также:

Ситуация в аэропортах России сегодня, 11 августа: задержки и отмены рейсов

Магнитные бури сегодня, 11 августа: что завтра, боли, повышение давления

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 августа: где сбои в РФ