Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 11 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Приморском крае, Москве и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов «Билайн», МТС, «МегаФон», T2 и Yota. Что об этом известно, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 11 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 11 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota сообщают, что из-за отсутствия сигнала и резкого падения скорости интернета не могут пользоваться поисковыми системами и загрузить приложения банков, маркетплейсов и мессенджеры на смартфонах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 11 августа поступило от пользователей «Билайна». Порядка 57% жалоб об отсутствии связи приходятся на Приморский край, 12% — на Москву, 6% — на Хабаровский край, 4% — на Иркутскую область, 3% — на Краснодарский край и Новосибирскую область, 2% — на Санкт-Петербург, Самарскую и Саратовскую области, 1% — на Сахалин, Алтайский край, Волгоградскую, Ивановскую, Ростовскую, Астраханскую и Амурскую области.

Абоненты МТС, T2, «МегаФона» и Yota также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Республики Коми, Приморского края, Ростовской, Рязанской и Иркутской областей.

«В Приморском крае не работает мобильный интернет от слова „совсем“. Сбои у всех операторов связи»;

«В Саратовской области нет мобильного интернета на протяжении нескольких дней. Нельзя воспользоваться онлайн-услугами»;

«Сегодня не работает интернет на смартфоне в Московской области», — пишут пользователи.

Почему не работает мобильный интернет 11 августа

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

Правительство Приморского края со ссылкой на операторов отметило, что сбои в работе мобильного интернета и связи 11 августа наблюдаются из-за аварии на магистральной линии связи в районе Арсеньева. На настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы, о сроках восстановления связи не сообщалось.

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что ограничения на работу мобильного интернета вводят в регионе при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак», — пояснил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить гражданам доступ к Сети в условиях ограничений. В частности, пользоваться мобильным интернетом позволят несколько шагов проверки, заявили в пресс-службе оператора Т2.

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — говорится в сообщении.

