10 августа 2025 в 16:30

Шквал дождей и холод до +15? Погода в Москве в середине августа: чего ждать

В Москву в середине августа придет небольшое похолодание, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 11 по 20 августа, ждать ли шквала дождей и холода до +15 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине августа

По словам Александра Ильина, в течение следующей недели в Москве практически каждый день ожидаются кратковременные дожди.

«В столичном регионе дневные погодные значения на следующей неделе составят от +17 до +22 градусов. Ожидается понижение максимальных значений дневных температур с почти ежедневными дождями. С понедельника по пятницу в Москве и Московской области днем столбики термометров будут в диапазоне от +17 до +22 градусов», — отметил метеоролог.

По данным метеорологических сервисов, с 11 по 20 августа российскую столицу ожидает прохладная и дождливая погода с резкими перепадами температуры. Среднедневные показатели составят от +20 до +22 градусов, ночные — от +11 до +13 градусов. Осадки прогнозируются практически ежедневно, с пиком 11 и 13 августа. Влажность воздуха повысится до 75–77%, атмосферное давление будет нестабильным — 743–747 мм ртутного столба, — что усилит ощущение дискомфорта.

С 14 по 16 августа прогнозируется похолодание до +17 градусов днем. С 17 по 20 августа ожидается умеренное потепление до +23 градусов днем, но ночью — +12–13 градусов.

Таким образом, в Москве в середине августа будет шквал дождей и холод до +15 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине августа

В Санкт-Петербурге период с 11 по 20 августа 2025 года будет характеризоваться прохладной и дождливой погодой. Дневная температура составит от +18 до +20 градусов, ночная — от +12 до +14 градусов. Осадки прогнозируются 8 дней из 10, с пиком 11 и 12 августа. Влажность воздуха сохранится на уровне 75–80%, ветер усилится до 4–5 м/с, давление — 758–761 мм ртутного столба.

С 11 по 13 августа воздух в Северной столице днем будет прогреваться до +20 градусов, ночью — до +12 градусов. С 14 по 15 августа дожди прекратятся, но температура не превысит +19 градусов. Вероятность осадков — 25%.

С 16 по 18 августа — усиление дождей. Температура днем — от +19 до +21 градуса, ночью — от +11 до +13 градусов. В конце второй декады августа погода стабилизируется. Днем — до +22 градусов, ночью — до +11 градусов. Облачно с моросящими дождями, ветер западный, 3 м/с.

