Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 августа: задержки рейсов, что в Сочи

Росавиация в ночь на сегодня, 10 августа, вводила ограничения на полеты в российских регионах. Какова сейчас ситуация в аэропортах России, где наблюдаются отмены и задержки рейсов? Что в Сочи и Геленджике?

На какие аэропорты были наложены ограничения 10 августа

Росавиация 9 августа в 23:46 по московскому времени ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса, которые действовали до 05:46 10 августа. Соответствующие меры были необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — уточнил он.

По данным Telegram-канала Mash Gor, в аэропортах Грозного и Владикавказа был введен план «Ковер» из-за возможной атаки БПЛА.

В ночь на 10 августа ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропорту Саратова.

«ВСУ атаковали Саратовскую область дронами типа „Лютый“. <…> В саратовском аэропорту действует режим „Ковер“», — отметил Telegram-канал Mash.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 10 августа дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Саратовской области, семь — над Калужской областью.

На настоящий момент все ограничения с российских аэропортов сняты. Согласно данным на сайтах воздушных гаваней, вылеты из Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса ожидаются согласно расписанию. Из Саратова задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи.

10 августа, спустя двое суток ограничений, возобновил работу аэропорт в Геленджике, он принял один рейс. В 11:00 по московскому времени в воздушной гавани вновь приостановили прием и вылет самолетов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какова ситуация в аэропорту Сочи 10 августа

В аэропорту Сочи 10 августа наблюдаются задержки рейсов на вылет и прилет на фоне ограничений на полеты, которые действовали 9 августа с 21:00 до 21:53 по московскому времени.

«Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров. <…> Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Согласно информации на сайте аэропорта, из Сочи 10 августа задерживаются вылеты в Москву, Барнаул, Самару, Чебоксары, Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Сургут, Челябинск, Екатеринбург, Анталью, Батуми, Бахрейн, Тбилиси и другие города. Задержки также наблюдаются на прилет, один из рейсов из Москвы был отменен.

