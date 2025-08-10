Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 00:06

Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы

В четырех аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Калуги (Грабцево) и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. В сообщении не указаны сроки действия ограничений.

Аэропорты: Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево), Магас — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — указал представитель ведомства.

Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется проверять статус рейсов у перевозчиков и на официальных ресурсах аэропортов и Росавиации, а также учитывать возможные задержки и перенаправления.

Ранее стало известно, что застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры практически опустошили все кафе, которые находятся на его территории. Последние несколько дней в воздушной гавани время от времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Некоторые перевозчики предоставляли еду, воду и даже оформляли в гостиницы, однако не всем удалось своевременно получить «бонусы».

Росавиация
аэропорты
самолеты
ограничения
