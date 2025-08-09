Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 19:31

Голодные туристы съели все запасы в аэропорту Сочи

Пассажиры пожаловались на отсутствие еды в сочинском аэропорту

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры практически опустошили все кафе, которые находятся на его территории, сообщает «Подъем». Последние несколько дней в воздушной гавани время от времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Издание отмечает, что некоторые перевозчики предоставляли еду, воду и даже оформляли в гостиницы, однако многим не удалось своевременно получить «бонусы». Пока они решали эти вопросы, во многих заведениях под утро истощились запасы еды. Также туристы рассказывают, что некоторым ожидающим потребовалась помощь врачей.

До этого рейс № 1082 из Москвы приземлился в Минеральных Водах вместо Геленджика из-за введения плана «Ковер» в Краснодарском крае. Добираться до города-курорта россиянам пришлось 10 часов на автобусах. Учитывая, что самолет вылетел позже расписания, весь путь пассажиров занял почти сутки.

Ранее журналисты сообщили о возможном открытии воздушной гавани в Краснодаре и наборе персонала. В Росавиации сообщили, что аэропорт пока остается закрытым. Он перестал отправлять и принимать самолеты вскоре после начала СВО, как и другие аэропорты на юге.

