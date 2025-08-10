Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Москве завтра, 11 августа, ожидаются сильные дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 11 августа

В Москве завтра, 11 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

«11 августа — ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура в Москве ночью — от +13 до +15 градусов, по области — от +10 до +15 градусов. Днем облачно, кратковременный дождь, местами сильный. Температура днем в Москве — от +18 до +20 градусов, по области — от +17 до +22 градусов. Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с», — сообщил Гидрометцентр РФ.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в российской столице в начале следующей недели воздух будет прогреваться до +17–22 градусов в дневное время.

«Ожидается понижение максимальных значений дневных температур с почти ежедневными дождями. С понедельника по пятницу в Москве и Московской области днем столбики термометров будут в диапазоне от +17 до +22 градусов», — уточнил он.

По информации метеорологических центров, 11 августа в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода с грозами. Температура воздуха днем составит +21 градус, ночью опустится до +16 градусов. Осадки начнутся после полудня и продлятся до вечера, с пиком активности в 15:00–18:00. Вероятность дождя — 98%, местами возможны сильные ливни с объемом осадков до 2,9 мм. Ветер юго-западный, 4–7 м/с, с порывами до 10 м/с во время грозы. Влажность воздуха повысится до 77%, давление — 745 мм рт. ст.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 11 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +22 градусов.

«11 августа — облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов. Днем — от +20 до +22 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Северной столице 11 августа ожидается прохладная и переменчивая погода. Днем воздух прогреется до +20–23 градусов, ночью температура опустится до +12–14 градусов. Осадки вероятны в течение дня, возможны кратковременные дожди и грозы, особенно после полудня. Максимальное количество осадков — 0,6 мм, пик дождя прогнозируется на 15:00–18:00. Влажность воздуха составит 40–90%: утром и ночью показатели достигнут максимума, днем снизятся до 40–50%.

