Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева

Актриса Мария Шалаева уехала из России после начала спецоперации. Чем она сейчас занимается, как складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Шалаева

Мария Шалаева родилась 15 марта 1981 года в Москве. После окончания школы поступила на актерский факультет ВГИКа, но была отчислена на втором курсе обучения из-за прогулов и низкой успеваемости.

Актриса дебютировала в кино в 2002 году в картине «Первокурсница». Известность пришла к ней после выхода фильма «Русалка». Также Шалаева снималась в лентах «Месть», «Нирвана», «Невеста любой ценой», «Я буду рядом», «Бесы», «Без границ», «Блокбастер», «Магомаев», «Бихэппи-2» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Шалаевой

Мария Шалаева встречалась с оператором Даниилом Гуревичем. Возлюбленный артистки погиб вместе со съемочной группой фильма Сергея Бодрова-младшего «Связной» в Кармадонском ущелье в 2002 году.

Спустя время у Шалаевой начались отношения с актером Дмитрием Шевченко, который на 17 лет старше ее. Они познакомились в Ялте на съемках фильма «Первокурсница». В 2005 году у пары родился сын Нестор. Спустя время пара разошлась.

«Нас друг в друге раздражало практически все. Она меня бесила, но именно это притягивало меня к ней. Однажды она прислала мне СМС: „Ты будешь папой“. Маша, скажу честно, в ту пору не производила впечатление ответственного человека. Но я ошибся. Впрочем, это не спасло наши отношения. Мы расстались», — рассказал Шевченко в программе «Судьба человека».

В 2009 году Шалаева вышла замуж за композитора Ивана Лубенникова. В 2010 году у пары родилась дочь Евдокия. В 2016 году супруги развелись.

Мария Шалаева, 2007 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Почему Шалаева уехала из России

Мария Шалаева после начала спецоперации переехала в Париж. Она объяснила свой отъезд угрозой уголовного преследования из-за участия в акциях оппозиции. По словам артистки, Париж она выбрала из-за того, что у нее там живут родственники.

«Мы с ребенком были задержаны на митинге, а это уголовно наказуемо. Мы могли бы еще три недели прособираться или думать, или подготовиться лучше, но было впечатление, что надо было быстро уезжать. <…> До февраля 2022-го все было хорошо, а потом пришлось поменять жизнь. Эмиграция — это не травма. Не надо говорить, что уехавший человек принес себя в жертву и больше ничего не сможет сделать», — отметила она.

Шалаева после переезда в Париж выразила надежду, что ей удастся избежать статуса беженца и продолжить карьеру актрисы.

Чем сейчас занимается Шалавева

Мария Шалаева на настоящий момент продолжает жить в Париже. Кинопремьер с артисткой не выходило с момента ее отъезда из России.

Сегодня, 11 августа, Шалаева призналась в соцсетях, что за границей устроилась на работу таксисткой.

«Как-то даже неловко или стыдно говорить вещи, которые есть на самом деле. Сегодня мой первый рабочий день в такси. Волнуюсь так же, как будто это первый съемочный день», — сообщила она со слезами на глазах.

