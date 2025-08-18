ВСУ за ночь выпустили по России более 20 беспилотников

ВСУ за ночь выпустили по России более 20 беспилотников Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона над территорией семи регионов России

Силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 18 августа более 20 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке дронов ВСУ подверглись семь регионов страны.

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, восемь БПЛА удалось сбить над территорией Тамбовской области, пять — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря. Еще по два дрона уничтожены над территорией Белгородской и Ростовской областей. По одному беспилотнику уничтожено над Курской, Воронежской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Пострадал один человек, повреждены жилой дом и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 11 различных боеприпасов по территории республики.