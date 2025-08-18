ВСУ за ночь выпустили по России более 20 беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 18 августа более 20 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке дронов ВСУ подверглись семь регионов страны.
В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.
Так, восемь БПЛА удалось сбить над территорией Тамбовской области, пять — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря. Еще по два дрона уничтожены над территорией Белгородской и Ростовской областей. По одному беспилотнику уничтожено над Курской, Воронежской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Пострадал один человек, повреждены жилой дом и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 11 различных боеприпасов по территории республики.