Ситуация в аэропортах РФ 18 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Ситуация в аэропортах РФ 18 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Из-за атаки БПЛА ВСУ в российских регионах вновь была ограничена работа аэропортов. Какова ситуация сегодня, 18 августа, где наблюдаются задержки и отмены рейсов?

Ситуация в аэропортах России сегодня, 18 августа, где задержки и отмены рейсов

В 04:00 мск Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Тамбова. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о введении в регионе плана «Ковер». За час до этого был объявлен режим «Беспилотная опасность».

В Пензе воздушная гавань заработала в 06:16, в Тамбове — в 06:43.

Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 18 августа более 20 украинских беспилотников в небе над Россией. Восемь БПЛА удалось сбить над Тамбовской областью, пять — над акваторией Азовского моря, два — над Черным морем. Еще по два дрона уничтожены над Белгородской и Ростовской областями. По одному БПЛА уничтожено над Курской, Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом.

В других регионах ночью и утром работу аэропортов не ограничивали, однако в некоторых наблюдаются отмены и задержки рейсов.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутске, где из-за сильного тумана задерживаются около 20 рейсов. По информации на утро 18 августа, задержки коснулись как вылетающих, так и прибывающих воздушных судов.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Иркутска задерживаются девять рейсов на прилет из Читы, Новосибирска, Москвы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Владивостока, Усть-Кута и Бодайбо. Также отложены вылеты девяти рейсов в Новосибирск, Нючакан, Бодайбо, Красноярск, Нерюнгри, Владивосток и Москву.

В аэропорту Шереметьево на утро 18 августа наблюдается несколько задержек. Рейс SU 1422 в Челябинск задерживается на час, до 11:50. Рейс DP 6843 авиакомпании «Победа» в Казань отложен на два часа, до 11:55 вместо запланированных 09:55.

Также есть задержки рейсов в Геленджик (SU 1154), Калининград (DP 6831, DP 6871), Саратов (DP 6863) и Сочи (DP 6947, DP 6948).

Рейс DP 6538 авиакомпании «Победа» из Иркутска прибудет в Шереметьево с опозданием почти в четыре часа, в 13:06 вместо запланированных 09:10, а рейс SU 1443 «Аэрофлота» из Иркутска — в 13:07 вместо 11:05.

Во Внуково зафиксированы задержки нескольких рейсов на вылет и прилет. Заметные задержки отмечаются у рейсов в Стамбул (DP 995, TK 418) — на 40 и 25 минут соответственно.

На прилет задерживается рейс DP 434 из Перми (он прибудет с опозданием более чем на два часа) и из Сочи DP 114 (опоздает более чем на час). Также задерживаются рейсы из Алма-Аты (DV 819) и Еревана (5G 9321, 3F 321).

В аэропорту Сочи 18 августа перенесен рейс DP 6946 «Победы» в Москву, а также рейс SU 1153 «Аэрофлота» в Москву.

Вылет рейса Y7 324 «Нордстар» в Красноярск перенесен с 13:05 на 15:00, рейс WZ 567 авиакомпании Red Wings в Тбилиси задерживается почти на пять часов — до 16:20 вместо запланированных 11:45.

Читайте также:

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 августа: инфографика

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 августа: где сбои в РФ

Поддельные штрафы ГИБДД: как пытаются обмануть водителей, что проверять