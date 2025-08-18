Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 07:31

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 августа: инфографика

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

В ночь на 18 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь — над территорией Тамбовской области, пять — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Краснодарского края и один — над территорией Республики Крым», — рассказали в Минобороны РФ.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
ВСУ
ПВО
Минобороны РФ
статистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько россиян вступили в программу долгосрочных сбережений
Проблемы ВСУ обернулись кровавым хаосом при участии наемников
Пашинян извинился за пост с оскорблениями в адрес священников
Захарова уличила Европу в подталкивании Украины к конфликту
Россиянам объяснили, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
Обычный рейс в российском регионе едва не закончился катастрофой
Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом
«Не считаясь с потерями»: ВСУ пытаются выполнить приказ Сырского под Сумами
10 советских фильмов, которые не стареют
На Западе раскрыли, почему Зеленскому придется принять сделку по Украине
Составлен список регионов с самыми высокими зарплатами
Лаваш с творогом — быстрая закуска для худеющих: 5 минут и меньше 150 ккал
Немецкая EVZ пополнила список нежелательных организаций
Жесткое задержание планировавших теракт на Крымском мосту попало на видео
Возросло число погибших при ЧП в Рязанской области
Мать и детей не могут предать земле после страшной трагедии
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
«Я как дома»: украинский боец ММА захотел выступать под российским флагом
Поддельные штрафы ГИБДД: как пытаются обмануть водителей, что проверять
ВСУ начали отходить из Красноармейска: новости СВО на утро 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму
Общество

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.