Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 августа: инфографика

В ночь на 18 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь — над территорией Тамбовской области, пять — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Краснодарского края и один — над территорией Республики Крым», — рассказали в Минобороны РФ.