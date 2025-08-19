Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:53

Трамп дал Украине одно обещание

Трамп: Украина по итогам переговоров получит много земли

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Киев по итогам урегулирования конфликта получит «много земли», заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. При этом он исключил «возвращение» Крыма Украине и членство страны в НАТО, отметив, что реализация обоих требований «невозможна».

В конце концов, Украина вернет свою жизнь. Они перестанут терять людей. И они получат много земли. Россия — это мощная военная держава, нравится это кому-то или нет. Она намного больше, — подчеркнул Трамп.

Трамп также обратился к карте боевых действий, которая была развернута в Овальном кабинете, напомнив, что почти 80% территории Донбасса уже находится под контролем России. Он намекнул, что Киеву не удастся вернуть утраченные земли.

До этого американский профессор Питер Кузник заявил, что Украина неизбежно потеряет часть территорий для достижения мира. Эксперт отметил, что позиция Киева ослабевает из-за нехватки ресурсов и боевого духа, а перспективы вступления в НАТО отсутствуют.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия в рамках специальной военной операции на Украине никогда не ставила целью получить Крым, Донбасс или Новороссию. По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях.

США
Дональд Трамп
Украина
территории
конфликты
переговоры
