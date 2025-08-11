Президент Украины Владимир Зеленский не имеет другого выхода, кроме как потерять территории, чтобы достичь мира, такое мнение высказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. По его словам, которые приводит ТАСС, это «все знают». Кузник подчеркнул, что текущая позиция Киева — самая сильная, поскольку в дальнейшем она будет только ослабевать.
Зеленский говорит, что не разменяет землю на мир. Однако все знают, что он должен будет [это сделать]. Если ему это не известно, то Украине придется найти лидера, которому это известно, — убежден американский историк.
Он констатировал, что Киев страдает от нехватки живой силы, оружия, стратегии, финансов и боевого духа. Кузник также уверен, что Украина не имеет ни единого шанса стать страной НАТО.
Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы на Украине. По его словам, это единственный способ избежать краха страны.