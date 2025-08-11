Зеленскому объяснили, почему ему никак не избежать потери территорий Профессор Кузник: все знают, что Зеленскому придется уступить территории

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет другого выхода, кроме как потерять территории, чтобы достичь мира, такое мнение высказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. По его словам, которые приводит ТАСС, это «все знают». Кузник подчеркнул, что текущая позиция Киева — самая сильная, поскольку в дальнейшем она будет только ослабевать.

Зеленский говорит, что не разменяет землю на мир. Однако все знают, что он должен будет [это сделать]. Если ему это не известно, то Украине придется найти лидера, которому это известно, — убежден американский историк.

Он констатировал, что Киев страдает от нехватки живой силы, оружия, стратегии, финансов и боевого духа. Кузник также уверен, что Украина не имеет ни единого шанса стать страной НАТО.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы на Украине. По его словам, это единственный способ избежать краха страны.