Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 07:44

Зеленскому объяснили, почему ему никак не избежать потери территорий

Профессор Кузник: все знают, что Зеленскому придется уступить территории

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет другого выхода, кроме как потерять территории, чтобы достичь мира, такое мнение высказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. По его словам, которые приводит ТАСС, это «все знают». Кузник подчеркнул, что текущая позиция Киева — самая сильная, поскольку в дальнейшем она будет только ослабевать.

Зеленский говорит, что не разменяет землю на мир. Однако все знают, что он должен будет [это сделать]. Если ему это не известно, то Украине придется найти лидера, которому это известно, — убежден американский историк.

Он констатировал, что Киев страдает от нехватки живой силы, оружия, стратегии, финансов и боевого духа. Кузник также уверен, что Украина не имеет ни единого шанса стать страной НАТО.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы на Украине. По его словам, это единственный способ избежать краха страны.

Украина
Киев
ВСУ
Владимир Зеленский
СВО
