Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:32

Лавров раскрыл главную цель СВО

Лавров: Россия в рамках СВО не ставила целью получить Крым, Донбасс и Новороссию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в рамках военной операции на Украине никогда не ставила целью заполучить Крым, Донбасс или Новороссию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале «Вестей».

Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью, — подчеркнул он.

Лавров отметил, что русские люди столетиями проливали свою кровь и создавали города на этих землях. Глава МИД РФ указал, что Одесса, Николаев и многие другие города были возведены их руками. Защита их интересов и была главной целью СВО, заключил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полезной, а атмосфера на ней — хорошей. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на искреннее стремление хозяина Белого дома достичь долгосрочного результата по Украине.

Сергей Лавров
МИД РФ
Россия
СВО
Украина
Донбасс
Новороссия
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий рассказал о важных акцентах Трампа на встрече с Зеленским
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле «Урал»
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.