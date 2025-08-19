Лавров раскрыл главную цель СВО

Россия в рамках военной операции на Украине никогда не ставила целью заполучить Крым, Донбасс или Новороссию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале «Вестей».

Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью, — подчеркнул он.

Лавров отметил, что русские люди столетиями проливали свою кровь и создавали города на этих землях. Глава МИД РФ указал, что Одесса, Николаев и многие другие города были возведены их руками. Защита их интересов и была главной целью СВО, заключил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полезной, а атмосфера на ней — хорошей. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на искреннее стремление хозяина Белого дома достичь долгосрочного результата по Украине.