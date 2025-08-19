Орбан пришел к неутешительному для Украины выводу после саммита ЕС

Онлайн-саммит ЕС показал, что членство Украины в сообществе не даст ей гарантий безопасности, поэтому связывать их бесполезно и опасно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам главы правительства, саммит также подтвердил, что стратегия изоляции Кремля провалилась.

Подтвердилось, что членство Украины в Европейском союзе не даст ей никаких гарантий безопасности, поэтому связывать членство и гарантии безопасности бесполезно и опасно, — отметил Орбан.

До этого заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сторонникам продолжения украинского конфликта из Европы не удалось переиграть американского президента на его территории. Он также задался вопросом, изменится ли публичный характер заявлений украинского лидера Владимира Зеленского насчет гарантий безопасности для Киева, когда он вернется на родину.

