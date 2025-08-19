Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:40

Орбан пришел к неутешительному для Украины выводу после саммита ЕС

Орбан: саммит ЕС показал, что членство Киева в сообществе не даст гарантий

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Онлайн-саммит ЕС показал, что членство Украины в сообществе не даст ей гарантий безопасности, поэтому связывать их бесполезно и опасно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По словам главы правительства, саммит также подтвердил, что стратегия изоляции Кремля провалилась.

Подтвердилось, что членство Украины в Европейском союзе не даст ей никаких гарантий безопасности, поэтому связывать членство и гарантии безопасности бесполезно и опасно, — отметил Орбан.

До этого заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сторонникам продолжения украинского конфликта из Европы не удалось переиграть американского президента на его территории. Он также задался вопросом, изменится ли публичный характер заявлений украинского лидера Владимира Зеленского насчет гарантий безопасности для Киева, когда он вернется на родину.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп резко прервал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы «похищенных детях». Инцидент произошел во время переговоров в Белом доме.

Виктор Орбан
Украина
Европа
саммиты
