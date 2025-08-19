Заморозки в августе, похолодает до +3: прогноз погоды в Москве на неделю

На этой неделе Москва и Подмосковье ощутят холодное дыхание Арктики, считают синоптики. Какая погода пришла в столицу к 19 августа, сколько будет градусов на неделе, каким регионам угрожают заморозки?

Какая погода пришла в Москву к 19 августа

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что выглянувшее в Москве солнце не принесет настоящего тепла.

«[19 августа] в формирование условий погоды в столице вмешается небольшой гребень антициклона. Вытягиваясь с запада, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и постепенно прекратит дожди, что позволит солнечным лучам прогреть воздушные массы лучше, чем вчера. Температура воздуха — плюс 19–21 градус, по области — плюс 17–22. Атмосферное давление будет слабо расти, [но останется] ниже нормы. В среду вечером местами кратковременные дожди, ночью плюс 12–14, днем плюс 20–22 градуса», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов на неделе, когда в Москву придут ливни и заморозки

Его коллега Евгений Тишковец прогнозирует, что во второй половине недели погода в Москве будет соответствовать показателям сентября.

«В среду не выше плюс 17–20 градусов, к вечеру — ливни. Во второй половине недели станет по-осеннему холодно, дневная температура понизится до сентябрьских показателей: в середине дня всего плюс 14–17 градусов, зарядят обильные дожди», — считает синоптик.

Леус указывает, что это связано с заморозками, которые вернулись в континентальную часть Европейской России. Циклон с центром над Вяткой затягивает на территорию Европейской России потоки холодного воздуха из Арктики.

«Прошедшей ночью местами небо очистилось от облаков и воздух стал активно выхолаживаться. В результате в Ленинградской области температура опустилась ниже плюс 5 градусов, в Вологодской области минимум вплотную приблизился к отметке в плюс 4, около плюс 1 было на юге Карелии, а в Мезенском районе Архангельской области, в поселке Кепино, температура воздуха впервые в августе опустилась до минус 1,1 градуса», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик прогнозирует, что 20–21 августа новая порция арктического холода доберется сначала до Ленобласти, а потом до Подмосковья.

«В Ленинградской, Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии ночью в четверг температура местами опустится до плюс 1–6 градусов. А в ночь на пятницу плюс 2–7 градусов ожидается в Тверской, Ярославской и Костромской областях, до плюс 3–8 градусов будет на севере Московской области», — прогнозирует Леус.

Синоптики Foreca предупреждают, что вместе с холодом в ночь на четверг в Москву придут дожди: 20–21 августа прольется 11,8 мм осадков. После этого мощные ливни ожидаются на следующей неделе: 26–28 августа в Москве ожидается 34,4 мм осадков (44% месячной нормы).

Чего ждать от погоды в Санкт-Петербурге

К 19 августа в Петербурге установилась прохладная, облачная погода без осадков.

«Ближе к вечеру холодный атмосферный фронт накроет регион более плотными облаками и непродолжительными дождями. По области местами возможна гроза. Температура воздуха — плюс 19–21 градус, в Ленинградской области — плюс 17–22. Атмосферное давление будет падать. В среду ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков, ночью плюс 10–12, днем плюс 16–18 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует, что на неделе погода будет оставаться стабильной: плюс 16 градусов днем и около плюс 9–10 ночью. Сильных осадков не ожидается.

