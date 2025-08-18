Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:05

Стало известно, какие погодные сюрпризы август приготовил петербуржцам

Синоптик Шувалов: Петербург накроют дожди с 18 по 24 августа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ежедневные дожди накроют Санкт-Петербург на неделе с 18 по 24 августа, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура будет колебаться в пределах 15–20 градусов тепла днем, а сильных осадков, в отличие от Москвы, не прогнозируется.

Что касается Санкт-Петербурга, то здесь ситуация с погодой на неделе с 18 по 24 августа будет спокойная. Не теплая погода, прохладная погода с кратковременными дождями, но не слишком сильными. И вот эти фронтальные разделы и циклоны Санкт-Петербург не заденут. Температура хоть и понизится, но таких сильных дождей, как в Москве, не будет. То есть эта погода с температурой порядка 15–20 градусов в дневные часы сохранится до конца недели в Петербурге. И отдельные кратковременные дожди будут практически ежедневно, — пояснил Шувалов.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет.

Метеоролог Евгений Тишковец ранее заявил, что плато потепления на Земле ожидается до 2035 года. Согласно его прогнозам, после этого начнется постепенный переход к похолоданию. По его словам, глобальное изменение климата зависит исключительно от Солнца.

погода
прогнозы
Санкт-Петербург
синоптики
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травма детства, апельсины и нож: как интернат превратил сироту в убийцу
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине
Нож в спину от наемников и паника Сырского: новости СВО на вечер 18 августа
Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека
Пугачева откажется от гражданства РФ? Кто еще может последовать ее примеру
Кибербезопасники раскрыли новые хакерские атаки под видом ChatGPT
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.