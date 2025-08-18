Стало известно, какие погодные сюрпризы август приготовил петербуржцам

Ежедневные дожди накроют Санкт-Петербург на неделе с 18 по 24 августа, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура будет колебаться в пределах 15–20 градусов тепла днем, а сильных осадков, в отличие от Москвы, не прогнозируется.

Что касается Санкт-Петербурга, то здесь ситуация с погодой на неделе с 18 по 24 августа будет спокойная. Не теплая погода, прохладная погода с кратковременными дождями, но не слишком сильными. И вот эти фронтальные разделы и циклоны Санкт-Петербург не заденут. Температура хоть и понизится, но таких сильных дождей, как в Москве, не будет. То есть эта погода с температурой порядка 15–20 градусов в дневные часы сохранится до конца недели в Петербурге. И отдельные кратковременные дожди будут практически ежедневно, — пояснил Шувалов.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По его словам, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет.

Метеоролог Евгений Тишковец ранее заявил, что плато потепления на Земле ожидается до 2035 года. Согласно его прогнозам, после этого начнется постепенный переход к похолоданию. По его словам, глобальное изменение климата зависит исключительно от Солнца.