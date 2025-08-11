Метеоролог раскрыл, сколько лет на Земле продлится плато потепления

Плато потепления на Земле ожидается до 2035 года, заявил «Москве 24» метеоролог Евгений Тишковец. Согласно его прогнозам, после этого начнется постепенный переход к похолоданию.
Глобальное изменение климата зависит исключительно от Солнца, отметил Тишковец. Синоптик добавил, что подобные процессы наблюдаются на планете каждые 200 лет.
Тишковец также подчеркнул, что в августе погода в столице будет «спокойной» — со средней температурой и без экстремальных колебаний. По его прогнозу, столбики термометра будут показывать на 0,5 градуса выше нормы.
Климатолог Алексей Карнаухов ранее предупредил, что аномальная 45-градусная жара может прийти в Москву в ближайшие годы. По его словам, к этому надо быть готовым.