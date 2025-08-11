Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 17:25

Метеоролог раскрыл, сколько лет на Земле продлится плато потепления

Метеоролог Тишковец заявил, что плато потепления на Земле продлится до 2035 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Плато потепления на Земле ожидается до 2035 года, заявил «Москве 24» метеоролог Евгений Тишковец. Согласно его прогнозам, после этого начнется постепенный переход к похолоданию.

Глобальное изменение климата зависит исключительно от Солнца, отметил Тишковец. Синоптик добавил, что подобные процессы наблюдаются на планете каждые 200 лет.

Тишковец также подчеркнул, что в августе погода в столице будет «спокойной» — со средней температурой и без экстремальных колебаний. По его прогнозу, столбики термометра будут показывать на 0,5 градуса выше нормы.

Климатолог Алексей Карнаухов ранее предупредил, что аномальная 45-градусная жара может прийти в Москву в ближайшие годы. По его словам, к этому надо быть готовым.

потепление
Земля
мир
метеорологи
