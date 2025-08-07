Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 16:19

Москвичей призвали готовиться к 45-градусной жаре

Климатолог РАН Карнаухов: аномальная 45-градусная жара может прийти в Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Аномальная 45-градусная жара может прийти в Москву в ближайшие годы, заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов. По его словам, которые приводит радиостанция «Говорит Москва», к этому надо быть готовым.

Я каждый год опасаюсь, что у нас может быть повторение того, что было в 2010 году, но только в более выраженной форме. То есть не 40-градусная жара, а 45-градусная. Не полтора месяца без осадков, а два месяца без осадков, — отметил он.

Карнаухов подчеркнул, что нужно делать просеки в лесах и заниматься бывшими торфяными участками, чтобы предотвратить природные пожары. Иначе предельно допустимая концентрация угарного газа в воздухе может достичь летальных отметок, заключил климатолог.

Ранее климатолог Николай Терешонок заявил, что изменение климата в Москве грозит увеличением случаев тропических ливней и аномальной жары. По его словам, повышение температуры в столице происходит все интенсивнее в связи с глобальным потеплением.

климат
Москва
природные пожары
погода
