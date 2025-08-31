День знаний — 2025
«500 человек боролись»: губернатор о природном пожаре под Геленджиком

Губернатор Кондратьев: природный пожар под Геленджиком полностью потушили

Ил-76 Ил-76 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лесной пожар под Геленджиком полностью ликвидирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По его словам, с огнем боролись сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС», лесопожарной службы и волонтеры.

В Геленджике потушили лесные пожары. В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем, — написал он.

Кондратьев уточнил, что для ликвидации пожара были задействованы свыше 100 единиц техники. В частности, речь идет о самолетах Бе-200, Ил-76 и двух вертолетах Ми-8.

Ранее Кондратьев сообщал, что пожар в Пшадском лесничестве под Геленджиком из-за сильного ветра разросся до 32 гектаров. 29 августа площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, но два очага в селах Криница и Береговое уже были ликвидированы. Пожар произошел из-за упавших обломков дрона.

Из-за пожара эвакуировали базу отдыха. По данным главы города Алексея Богодистова, было сильное задымление и риск распространения огня. Для эвакуированных организовали пункт временного размещения в местной сельской школе.

